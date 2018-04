ÖBB-Güterverkehr: Transportzuwächse in westlicher Region

24.04.2018, 14:18 Uhr

Westösterreich bietet als eine der bedeutendsten Industrieregionen hohes Potenzial für Schienentransporte.

Salzburg – Tirol – Vorarlberg

End-to-End-Logistik

Rail Cargo Group: Güterverkehr der ÖBB

TIROL (niko). Während die Rail Cargo Group (RCG) ihre Transportexpansion über Europas Grenzen hinweg bis in den Fernen Osten ausbreitet, ist die Güterverkehrstochter der ÖBB auch am nationalen Güterverkehrsmarkt mit einem Marktanteil von rund 75 % hochaktiv. Dabei befördert die RCG auf der Schiene jährlich rund 80 Mio. Tonnen Güter in und durch Österreich und erspart der Umwelt damit eine Mio. Tonnen CO2. Mit über 400 eigenen Verladestellen in Österreich verfügt der Logistikkonzern über ein dichtes Bediennetz inklusive persönlicher Präsenz von LogistikspezialistInnen in der Fläche. So verzeichnet die RCG speziell in der westlichen Region Österreichs Transportzuwächse.Güterversand und -empfang in den westlichen Bundesländern Österreichs ergeben ein positives Bild: In Tirol verzeichnete die RCG 2017 mit knapp 17 Mio. Tonnen ein Rekordergebnis – nachdem sich dort die Mengenentwicklung während der letzten fünf Jahre kontinuierlich steigerte. In den Regionen Salzburg und Vorarlberg blieben die Transportmengen während der vergangenen Jahre im Durchschnitt mit insgesamt rund 6 Mio. Tonnen konstant.Für Tirols Güterverkehr ist außerdem die Rollende Landstraße ein wesentlicher Faktor, beförderte die RCG doch am Brenner von Jänner bis Dezember 2017 mit insgesamt 159.341 Lkw um 3,9 % mehr Schwertransporter auf der umweltfreundlichen Schiene als im Vorjahr.Werden große Gütervolumina generell via Terminals abgewickelt, so erfolgt der Warenumschlag kleinerer Mengen schnell und flexibel dank RCG-Innovationen wie etwa dem ISU-System oder der MOBILER-Technologie, die den direkten Containerumschlag zwischen LKW und Waggon erlaubt. Wesentlich ist, dass die RCG nicht nur Traktionsleistungen, sondern End-to-End Logistikservices erbringt.Die Rail Cargo Group ist mit rund 2,1 Mrd. € Umsatz jährlich und rund 8.400 MitarbeiterInnen eines der führenden Bahnlogistikunternehmen Europas.