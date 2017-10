PTS-Schüler besuchten Autohaus Porsche St. Johann

12.10.2017, 11:18 Uhr

Gelungener Schnuppertag für PTS St.Johann im Autohaus

ST. JOHANN (niko). Die Geschäftsführung von Porsche St. Johann lud auch in diesem Jahr die Schüler der PTS St. Johann zu einer Betriebsbesichtigung ein.Die Schüler wurden über den Ablauf eines Verkaufsgespräches inkl. Finanzierungsmodellen informiert und sie konnten eigenständig Fahrzeuge am PC konfigurieren. In der Karosserieabteilung wurden Hageldellen behoben. Im Kfz-Technikbereich sprach man über neue Antriebe wie Elektrofahrzeuge und gab Aussicht über die automobile Mobilität.Anhand eines Steckmodells mussten sich die jungen Leute in der Fahrzeugelektrik beweisen. Sie konnten Aufgaben laut Stromlaufplan abarbeiten. Kfz-Technikermeister Felix Foidl führte die Schüler durch diese Arbeiten und bot sein fachliches Wissen bei etwaigen Problemen an.

„Die Förderung und Unterstützung von jungen Lehrkräften wird in unserem Betrieb großgeschrieben. Umso mehr freut es mich, dass wir jedes Jahr so viele Schüler und Schülerinnen für unseren Betrieb und zur Lehre begeistern können“, so BetriebsleiterGerhard Müllauer.