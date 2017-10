Celebi Harmanci tritt für Liste Pilz an

06.10.2017, 09:28 Uhr

Spitzenkandidat der Liste Peter Pilz für das Tiroler Unterland 7c

BEZIRK KITZBÜHEL/HOPFGARTEN (niko). Im Wahlkreis 7c (Kufst./Kitzb.) schickt die Liste Peter Pilz Celebi Harmanci aus Hopfgarten in den Nationalrats-Wahlkampf. Er hat sein Studium der Politikwissenchaften abgeschlossen."Ich will ein Zeichen setzten, da gerade beim Thema Integration viel Fehlwissen in der Bevölkerung kursiert", so Harmanci. Es sei fatal, wenn man Kindern nicht von der Pike auf deutsch beibringt, stattdessen diese in Koranschulen schickt. Man nimmt auf diese Art den Kindern die Möglichkeit weg, später im Berufsleben erfolgreich sein und sich der Gesellschaft anzupassen zu können.

Man müsse auch verhindern, dass "unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit Politik gemacht wird." Der politische Islam ist für ihn ein Scherbenhaufen der fehlgeleiteten Integration, die wiederum durch eine falsch interpretierte Toleranz begünstigt wurde.