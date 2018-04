FPÖ-Ortsgruppe in St. Johann aufgelöst?

26.04.2018, 12:59 Uhr

Bezirksparteiobmann ließ Termine für Ortsprateitag verstreichen

ST. JOHANN (red.). Durch das offensichtliche Verstreichenlassen zulässiger Termine für einen Ortsparteitag der FPÖ-Ortsgruppe St. Johann durch Bezirksobmann Robert Wurzenrainer scheint die Ortspartei in Auflösung begriffen zu sein. Wie ein Mitglied meint, würde Wurzenrainer seine eigene Ortsgruppe "an die Wand fahren" und habe die "Auflösung der Ortsgruppe zu verantworten".In einem Schreiben der Landesgeschäftsstelle der FPÖ an die Mitglieder wird mitgeteilt: "Aufgrund einer im Organisationsstatut festgehaltenen Regel muss der ordentl. Ortsparteitag, der am 26. 4. stattfinden sollte, abgesagt werden. Ein neuer Termin wird ehestmöglich bekannt gegeben."Eine Stellungnahme vom Bezirksparteiobmann konnte mangels Reaktion auf Anfrage nicht eingeholt werden.