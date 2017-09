28.09.2017, 16:26 Uhr

Gipfelgespräche am Jakobskreuz, 10. Okt.

ST. JAKOB. Am 10. Oktober gibt es ein „Gipfelgespräch am Jakobskreuz“, zu dem Bgm. Brigitte Lackner einlädt. Teilnehmer sind u. a. Minister Andrä Rupprechter und NR Josef Lettenbichler. 10.30 Uhr Treffpunkt am Parkplatz der Bergbahn Pillersee, 11 Uhr Auffahrt mit dem Lift zum Jakobskreuz. Die Bevölkerung ist zur Teilnahme eingeladen. Die Auffahrt mit der Bergbahn ist kostenlos.

