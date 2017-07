100 Millionen € zu Gast in Going

24.07.2017, 10:01 Uhr

Englische Premier League zu Gast in Going; Sebastian Prödl mit FC Watford im Trainingslager.

GOING (han). Ein fünftägiges Trainingslager absolvierten die Kicker des englischen Erstligisten Watford im Goinger Stadion. Mit dabei im Kader aus 31 Profis und einem Dutzend Betreuern zwei Österreicher: ÖFB-Teamspieler Sebastian Prödl, der kürzlich von den Fans des Vereins zum "Spieler der Saison" gewählt wurde, und Ersatztormann Daniel Bachmann, der als 17-jähriger von der Wiener Austria nach England gewechselt hatte. Der Marktwert der nach Going angereisten Star-Truppe liegt bei mehr als 100 Mio. Euro. Zwei Trainingseinheiten täglich standen am Programm, geleitet vom portugiesischen Cheftrainer Marco Silva, der neu verpflichtet wurde, nachdem Watford als 17. der abgelaufenen Meisterschaft dem Abstieg nur knapp entronnen war.

Zum Kondition tanken wurde sogar ein eigenes Zelt mit Kraftgeräten aufgebaut. Die beiden Testspiele während des Going-Aufenthalts stimmen positiv: Gegen Viktoria Pilsen (Vizemeister Tschechien, Trainingslager in Westendorf) in Wörgl und SD Eidbar (10. der spanischen Primera Division) in Kufstein gewannen die Engländer jeweils 1:0. Die Premier-League-Saison beginnt am 12. August mit dem Schlager gegen Liverpool.Fotos: FC Watford/Scott, Stanglwirt