12.09.2018, 16:03 Uhr

Mi, 19. 9., 19.30 Uhr vs. HC Gherdeina, SportparkSa, 22. 9., 19.30 Uhr vs. Wipptal Broncos (ausw.)Do, 27. 9., 20.30 Uhr vs S. ÄG Cortina (ausw.)Sa, 29. 9., 19.30 Uhr vs. EC KAC II, SportparkSa, 6. 10., 18 Uhr, vs. HDD Jesenice (ausw.)