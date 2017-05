Doppelrunde zum Mai-Anfang

02.05.2017, 15:28 Uhr

Mehrere Spielabsagen durch erneuten Wintereinbruch im Fußball-Unterhaus.

BEZIRK KITZBÜHEL (niko). Von 27. bis 29. April und am 1. Mai wurde eine Doppelrunde in allen Ligen des Fußball-Unterhauses gespielt. Mehrere Begegnungen mussten witterungsbedingt abgesagt bzw. verschoben werden.TIROL LIGA: Kitzbühel 1 behauptete mit einem Sieg und einem Remis die Tabellenführung; Telfs rückte allerdings mit zwei Siegen bis auf drei Zähler an die Gamsstädter heran.LANDESLIGA OST: Mayrhofen bleibt mit einem Spiel weniger und drei Punkten Spitzenreiter vor St. Johann 1, das einen Sieg und eine Niederlage einfuhr. St. Ulrich behauptete den 4. Rang (samt Spielabsage gegen Stumm). Im Derby schlugen die Nuaracher Brixen auswärts.

GEBIETSLIGA OST: Die Derbys Westendorf - Kirchdorf und Fieberbrunn - Kirchberg wurden verschoben. Am 1. Mai siegte Westendorf, das auf den 3. Platz vorrückte, während Fieberbrunn mit Heimniederlage auf den 4. Platz zurückfiel. Kirchberg trotzte Tabellenprimus Fritzens beim 4:4 einen Punkt ab. Westendorf und Fieberbrunn bleiben im Aufstiegsrennen.BEZIRKSLIGA OST: Kössen blieb trotz magerer Ausbeute (Remis und Niederlage) in Führung und damit in Aufstiegsposition, Hopfgarten/Itter kämpft weiter um den 2. Tabellenrang (eine Spielabsage).1. KLASSE OST: Im Spitzenspiel trennten sich Schwaz 1b und Kitzbühel 1b mit einem Remis. Im Derby behielt Going gegen Kirchberg 1b die Oberhand; zwei Spiele wurden abgesagt. Kitzbühel 1b lag punktegleich mit Schlitters am 3. Rang (ein Punkt hinter Leader Schwaz 1b).2. KLASSE OST: Mehrere Remis sowie Absagen waren im Fußballkeller angesagt. Wörgl 1b löste Brixen 1b an der Spitze ab (Brixen jedoch ein Spiel weniger). Fieberbrunn 1b festigte mit zwei Siegen den 3. Rang.Fotos: St. Johann 1b, Fieberbrunn, Waidring - alle Kogler