Ehrungen beim Sportverein Erpfendorf

25.12.2017, 00:00 Uhr

TSV-Ehrenzeichen für T. Hechenberger und W. Schweinester

ERPFENDORF (gs). Bei der 39. Jahreshauptversammlung vom Sportverein Erpfendorf standen nach erfreulichen Sport- und Finanzberichten zwei Geehrte im Mittelpunkt. Den verdienten Funktionären Thomas Hechenberger und Wolfgang Schweinester wurde nach Gratulationen von Bürgermeister Gerhard Obermüller von TSV-Vizepräsident Georg Schwenter das Silberne Ehrenzeichen des Tiroler Skiverbandes überreicht. Zuvor informierten Obmann Hans-Peter Krepper, Kassier Andi Mayr, Alpinsportwart Andreas Schrott und LL-Sportwart Martin Hechenblaikner über positive Finanzen und viele Aktivitäten. Insgesamt standen in der letzten Saison 430 Athleten bei den in Erpfendorf abgewickelten Bewerben (darunter die Österr. Schüler-Staffelmeisterschaft im Biathlon) am Start. Stolz ist der 350 Mitglieder starke Verein auf den alpinen Nachwuchs, die vielen LL- und Biathlontalente sowie auf zwanzig national und international tätige Kampfrichter. Die neu angeschaffte Zeitmessung, Lautsprecheranlage und Schießmatten sind beim Biathlon-Austria-Schülercup am 28. Dezember im Sportzentrum am Lärchenhof erstmals im Einsatz.