27.12.2017, 00:00 Uhr

Europacuprennen in Kirchberg, 14./15. Jänner

KIRCHBERG. Am 14./15. Jänner gehen die 43. Internationalen Gaisbergrennen in Kirchberg in Szene.

Bei den zwei Europacuprennen (jew. FIS-Riesentorlauf der Herren) werden die Sieger des internationalen Ski-Nachwuchses ermittelt.

Die Starzeiten an beiden Bewerbstagen: 1. Durchgang 9.30 Uhr, 2. Durchgang 12.30 Uhr.

