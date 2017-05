Ex-Teamspieler Andi Hölzl wird Kitzbüheler

14.05.2017, 23:52 Uhr

Mit der Neuverpflichtung von Andi Hölzl sorgte der FC Eurotours Kitzbühel letzte Woche für einen Paukenschlag. Der 10-fache ÖFB-Nationalteam-Spieler aus Brixen, derzeit noch Profi bei Wacker Innsbruck, wird ab der nächsten Saison die grün-gelbe Dress tragen. Offen ist noch, ob in Tirol Liga oder Regionalliga. Denn der Sechs-Punktevorsprung des Tabellenführers aus der Winterpause ist weg, die Rückkehr in die Westliga damit wieder fraglich. Nach der 0:1 Auswärtsniederlage der Markl-Elf am Wochenende in Zirl hat Verfolger Telfs an Punkten gleich gezogen. Dabei war es erst der dritte Flop in 24 Begegnungen. So wird nun jede der sechs Partien bis Meisterschaftsende für die Gamsstädter zum Endspiel. Eine heikle Aufgabe, zumal Konkurrent Telfs auf die vermeintlich leichteren Gegner trifft, darunter vier Teams in Abstiegsnöten.Eine Vorentscheidung fiel hingegen in der Landesliga. Zum Leidwesen des Tabellenzweiten St. Johann, denn mit der 0:1 Niederlage in Söll rücken Meistertitel und Aufstieg in weite Ferne. Leader Mayrhofen hat fünf Runden vor Schluss bereits neun Zähler Vorsprung sowie eine klar bessere Torbilanz. Die SPG St. Ulrich/Hochfilzen punktete bei Buch nach 0:2 Rückstand mit einem 2:2 Remis und behauptete Tabellenrang 3. Brixen verschaffte sich nach vier Niederlagen in Folge Luft zur Abstiegszone – dank 4:1 Heimtriumph über Stumm.

Im Gebietsliga-Brixentalderby setzte sich Westendorf am Kirchberger Kunstrasen durch. Ohne zu überzeugen feierte die Truppe von Trainer Markus Holzer einen glücklichen 1:0 Auswärtserfolg, nachdem der Tabellenzweite in einer Englischen Woche auch das Nachtragsspiel gegen Kirchdorf daheim mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Kirchdorf steckt tief in der Krise. Das 1:3 gegen Schwoich am Wochenende war die sechste Niederlage im siebenten Frühjahrsmatch – nach der Winterpause endete nur die Partie gegen Schlusslicht Niederndorf mit einem Erfolg (1:0). Im Duell der Tabellennachbarn verteidigte Fieberbrunn Rang vier mit einem 1:1 Unentschieden gegen Verfolger Brixlegg/Rattenberg. In einer hitzigen Schlussphase gab es für beide Mannschaft je einen Ausschluss nach roter Karte.Aufsteiger Kössen kann nach einer Saison in der Bezirksliga schon für die Gebietsliga planen. DerTabellenprimus demütigte im Duell Erster gegen Zweiter Verfolger Oberlangkampfen im eigenen Stadion und baute mit einem 4:0 Auswärtssieg die Führung auf acht Zähler aus. Hopfgarten/Itter ließ mit dem 0:0 gegen Weerberg die Chance auf Rang drei liegen. Die Chance lebt: Nur drei Zähler fehlen dem Tabellenfünften aktuell auf den zweiten (Aufstiegs-)Platz.