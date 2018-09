FC Kitzbühel bleibt dran

10.09.2018, 11:42 Uhr

Gamsstädter weiterhin beste Tiroler in Regionalliga; starke St. Johanner Leistung in Hall.

BEZIRK KITZBÜHEL (niko). Der FC Kitzübhel rückte mit dem 3:0 Sieg gegen Tabellen-Nachzügler Hohenems auf den 3. Rang der Regionalliga-Tabelle vor (punktegleich mit Anif und Seekirchen (2. u. 4.). In Führung mit sechs Punkten Vorsprung bleibt Dornbirn.In der Tirol Liga zeigte der SK St. Johann erneut eine starke Leistung und kam bei Hall zu einem 2:2 Remis. Mit elf zählern liegen die St. Johanner auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze (1. Imst, 15 Zähler).

Landesliga: St. Ulrich/Hochfilzen 1 schrieb mit dem Heimsieg gegen Kolsass/Weer erstmals voll an und schob sich auf den 12. Rang vor. Damit konnte man die Liga-Kollegen aus Brixen überholen, die auf eigener Anlage zu einem 2:2 Remis gegen Angerberg kamen.In der Gebietsliga bleibt Kirchdorf bestes Bezirks-Team. Nach dem 0:0 gegen Thiersee liegen die Kirchdorfer am 2. Tabellenplatz, vier Punkte hinter Münster. Aufsteiger Hopfgarten/Itter schoss Langkampfen mit 5:0 vom Platz, während Kirchberg, Westendorf, Kössen und Fieberbrunn jeweils Niederlagen einstecken mussten.1. Klasse: Going schob sich nach einem Sieg auf den 2. Rang vor (zwei Zähler hinter Zell am Ziller); das Kitzbüheler Farmteam verlor daheim gegen Ellmau und liegt nun im Tabellenmittelfeld (6 Punkte, 9. Rang).Fotos: Kogler (Brixen 1, Hopfgarten/Itter, jew. Heimspiele)