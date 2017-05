FC Kitzbühel zieht ins Cup-Finale ein

10.05.2017, 10:08 Uhr

In Hall kam es am Dienstag ABend nach zwei torlosen Hälften zum Elfmeterkrimi, bei dem die Kitzbüheler mit 5:4 das bessere Ende hatten. Die Haller vergaben den letzten Penalty. Extra-Lob gab es von Trainer Alex Markl für Goalie David Stöckl, der eine starke Partie ablieferte.Damit zogen die Gamsstädter, aktuell auch Tabellenführer der Tirol Liga und vor dem Wieder-Aufstieg in die Regionalliga West, ins Tiroler Cup-Finale ein, das am 5. Juni in Neustift ausgetragen wird (Pfingstmontag, 17 Uhr). Gegner ist Wörgl, das 1:0 gegen Silz/Mötz gewann.