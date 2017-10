Goldener Samstag für Karin Freitag

01.10.2017, 23:27 Uhr

ITTER (han). 240 Sportler waren beim 18. Itterer Raiffeisen-Herbstlauf auf den Beinen. Die Tagessiege im Hauptbewerb gingen an Karin Freitag (LG Decker Itter) und Christoph Kluge (SK Rückenwind Innsbruck), die sich damit auch zu Tiroler Landesmeistern im 10km-Strassenlauf kürten. Während Karin Freitag ungefährdet blieb (Siegerzeit 37:37), wurde das Herrenrennen erst auf den letzten Metern entschieden, wo Kluge nach 34:43 Minuten und nur einer Sekunde Vorsprung auf Matthias Scherl (LG Decker Itter) die Oberhand behielt und seinen ersten Erfolg bei einem zum Alpencup zählenden Lauf feiern konnte. Der Zweitplatzierte Scherl konnte sich mit Roman Kessler (3) und Markus Mitterdorfer (4.) mit dem Mannschaftstitel in der Eliteklasse trösten. Teamgold bei den Damen ging dank Karin Freitag (1), Stephanie Schatz (3.) und Jaqueline Putzer (6.) ebenfalls an den Gastgeberverein, der mit insgesamt 12 Goldenen die Meisterstatistik anführt.

Karin Freitag ist nach dem sechsten Saisonserfolg bei einem Alpencup-Rennen auch der Sieg in der Gesamtwertung nicht mehr zu nehmen. Bei den Herren fällt die Entscheidung erst beim Alpencup-Finale am Kufsteiner Hechtsee (14.10.) zwischen den Lokalmatadoren Marco Kraißer (Kirchbichl) und Robbert Meeuwse (Tri-X Kufstein).Katharina Erlacher (U20), Karin Freitag (Elite, W35), Katrin Haaser (W40), Margot Fohringer (W50), Roswitha Hecher (W55), Stefan Fuchs (U23), Peter Hechenberger (M45), Eddy Raul de Leòn Solano (M50), Team Elite-Damen, Team Elite-Herren, W-U18 (Lea Luxner, Alina und Sophie Hrnecek).Martin Bichler (M55);Johann Dornauer (M70);Franz Puckl (M80);