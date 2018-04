Hopfgarten: Zwei Sportehrenzeichen vergeben

26.04.2018, 10:01 Uhr

In der Marktgemeinde wurden 130 erfolgreiche Sportler geehrt.

HOPFGARTEN. 130 Personen wurden zur Sportlerehrung in die Salvena geladen.Zur Mannschaft des Jahres wurde der Tennisclub gewählt. Den Spielern gelang im Vorjahr in der allg. Klasse Damen und Herren der Sieg in der Bezirksliga 1 und 2.Zum Sportler des Jahres wurde Norbert Hölzl gekürt. Der Obmann des SC Kelchsau wurde Weltmeister bei den Masters im Super G und feierte weitere Erfolge. Sportlerin des Jahres wurde Stefanie Erharter. Die Langläuferin belegte erste Plätze bei der österreichischen Meisterschaft in der Staffel, in der Tiroler Meisterschaft klassisch und im Berglauf.

An Alois Sieberer und an Christoph Wahrstötter wurde das Sportehrenzeichen der Gemeinde verliehen. Wahstötter holte einen 2. Platz im Skicross-Weltcup und den 5. Platz bei der WM.. Dazu kamen 15 Top-10-Platzierungen im Weltcup und vier Podestplätze.Sieberer war 22 Jahre lang Obmann des SV Hopfgarten. Er hat die Zweigvereine bei der Suche nach Verantwortungsträgern unterstützt, war oftmals als Mediator und als Netzwerker tätig. Ausschlaggebend waren seine Meinungen bei der Errichtung und Erneuerung der Sportstätten wie Salvenaland-Tennis, 3-fach Sporthalle, Sportplatz/Trainingsplatz Fußball, Asphaltbahn und Kegelbahn. Auch für die Beschilderung der Wanderwege hat er viele freiwillige Stunden investiert.