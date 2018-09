"Ich liebe es mich selbst zu pushen!"

10.09.2018, 12:58 Uhr

André Fuchs aus Kirchdorf: Lehre als Karosseriebautechniker und leidenschaftlicher Mountainbiker

KIRCHDORF/ST. JOHANN (jos). Bei André Fuchs aus Kirchdorf läuft alles Rund: In der Freizeit und in seiner Lehre dreht sich alles um das Thema Mobilität. Der 15-Jährige befindet sich im ersten Lehrjahr zum Karosseriebautechniker bei der Firma Porsche in St. Johann.In jeder frei verfügbaren Minute schwingt er sich in den Sattel seines Mountainbikes und trainiert für bevorstehende Wettfahrten. Seit heuer ist er nämlich aktives Mitglied bei der Radunion St. Johann und hat große Ziele. "Ich würde von mir selbst sagen, dass ich bereits heuer gute Erfolge erzielen konnte. Nächstes Jahr würde ich es gerne im Austria Cup U 19 versuchen", so der Kirchdorfer selbstsicher. "Ich traniere bis zu sechs mal die Woche, damit ich mit anderen mithalten kann. Das Arbeiten hält mich davon nicht ab".

Gezieltes Training notwendig

Sportliches Multitalent



Findiger Feuerwehrmann

Verdienst nicht im Mittelpunkt

Aktuell fährt er gegen Europacup-Fahrer in seiner Altersklasse im KidsCup. Dort konnte er sich in diesem Jahr bisher den vierten Platz in der Gesamtwertung sichern (Stand: 10. September, 22 Teilnehmer, Anm. d. Red.). Fuchs konnte auch schon bei mehreren Rennen in Deutschland und der Umgebung mithalten. "Durch einen gezielten Trainings- und Ernährungsplan kann ich mich selbst immer verbessern. Mir gefällt es, dass ich mich in den Rennen selbst 'pushen' kann und mich mit anderen Fahrern duellieren kann", so Fuchs.Andere Jugendliche machen im selben Alter bereits die ersten Erfahrungen mit Alkohol- und Nikotinkonsum. Fuchs hält davon sehr wenig: "Ausgehen, Rauchen und Alkohol trinken sind für mich tabu. Wer seinen Körper fit halten will, darf sich so einem Lebensstil nicht hingeben."Nebenbei konnte der junge Kirchdorfer sich im Eishockey bereits einen Namen machen: Von November 2016 bis Ende 2017 war er Mitglied bei den Eisbären St. Johann, seit 2018 spielt er in der U 17 Mannschaft der Kitzbüheler Adler. Vorher spielte er sechs Jahre lang leidenschaftlich Fußball sowie Tischtennis und nutzte sein musikalisches Talent, um Trompete zu lernen.Neben seiner sportlichen Leidenschaft ist er auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr St. Johann, wo er bereits mit 12 Jahren der Jugendfeuerwehr beitrat und jetzt als aktives Mitglied fungiert. Sitzt Fuchs einmal nicht auf seinem Mountainbike, bastelt er an Modellbauautos, sitzt beim Fischen an Angelteichen oder bastelt an neuen Ködern. "Ich liebe es, an neuen Dingen zu tüfteln, deshalb habe ich mich auch für meinen Lehrberuf entschieden", so der 15-Jährige.Nach der Neuen Mittelschule 2 in St. Johann trat Fuchs seine Lehre beim Autohaus Porsche in St. Johann an. "Beim Berufsinfotag an unserer Schule hatte die Firma Porsche einen Infostand. Da wurde mein Interesse am Beruf geweckt. Die Leute dort waren sehr freundlich und zuvorkommend. Jetzt bin ich froh, dass ich mich beworben habe. Die Kollegen sind sehr nett und die Gesellen lassen mich schon richtig mitarbeiten und vieles ausprobieren. Der Betriebsleiter Gerhard Müllauer ist sehr bemüht und schaut, dass es uns gut geht", fasst Fuchs zusammen. Auf die Frage, warum Fuchs eine Lehre absolviert, meint er: "Dass ich später eine gute Ausbildung in der Hand habe und dass ich viel über Autos weiß. Somit kann ich Leuten helfen, die ein Problem mit ihrem Pkw haben. Etwas dabei zu verdienen gehört dazu, steht aber für mich nicht im Mittelpunkt. Wichtiger ist, dass man für die Zukunft abgesichert ist."