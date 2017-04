Jahreshauptversammlung des Bezirkssportschützenbund Kitzbühel

28.04.2017, 12:54 Uhr

Bezirksoberschützenmeisterin: Anni Dietmann (SG Kitzbühel)1. Bezirksschützenmeister: Heinz Stecher (SG Hopfgarten)2. Bezirksschützenmeister: Josef Danzl (SG Fieberbrunn)Bezirkssportleiter Gewehr: Josef Danzl (SG Fieberbrunn)Schriftführer: Ing. Jochen Brunner (SG Oberndorf)Schriftführer Stv.: Anton Unterdorfer (SG Pillersee)Kassier: Manfred Harasser (SG Fieberbrunn)Kassier Stv. Leonhard Waltl (SG Fieberbrunn)Die weiteren Bezirksschützenräte: Margit Steurer (SG Hopfgarten), Johanna Angerer (SG Westendorf), Roland Egger (SG Hopfgarten), Josef Laiminger (SG Hopfgarten), Lorenz Ritter (SG St.Johann), Georg Steinlechner (SG Westendorf) und Landessportleiter Christian Kramer (SG Kössen).Im weiterem Verlauf der Veranstaltung wurden auch Ehrungen für besondere Verdienste um das Sportschützenwesen im Bezirk verliehen. Das Goldene Ehrenzeichen des Bezirkes geht an Traudi Wagger, Gerald Brandstätter, Hans Luftensteiner, Rainer Pangratz, Georg Ritter (alle von den Sportschützen St. Johann) und an Jakob Krimbacher aus Brixen. Das Silberne Ehrenzeichen wurde verliehen an Edwin Krepper und Christian Krug (beide von den Sportschützen St. Johann).Für den sehr guten 3. Platz bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften für Luftgewehr wurde der Fieberbrunnerin Cornelia Scharzenauer vom Bezirkssportleiter ein Blumenstrauß samt Glückwunschkarte überreicht.Im Bezirk gibt es zur Zeit 11 Sportschützengilden mit insgesamt 785 Mitgliedern - darunter etwa 360 Wettkampfschützen. Die Bezirksoberschützenmeisterin Anni Dietmann konnte mit Ihrem Team auf eine ereignisreiche und erfolgreiche Saison zurückblicken. Leider ist das Sorgenkind immer noch der Nachwuchs bzw. der Mitgliedergewinn in den Gilden - hier zeigt sich aber die Klasse "aufgelegt" bei den Gewehrschützen als zunehmend attraktiv. Hier gilt das Schießen als Hobby und Treffpunkt zu Geselligkeit - und trotzdem besteht die Chance zur Teilnahme an Bezirks- bis zu Staatsmeisterschaften.Weiters konnte bei den Bezirksmeisterschaften eine zunehmende Beteiligung verzeichnet werden - alleine in Fieberbrunn nahmen 120 Schützen bei den Luftgewehrbewerben teil, so der Bezirkssportleiter Sepp Danzl.Die sehr gute Arbeit des scheidenden Bezirkssportleiters Roland Egger trägt bei den Luftdruck-Pistolenschützen Früchte - eine steigende Teilnehmerzahl bei den Rundenwettkämfen ist auch hier die Folge. Um diese erfolgreiche Leistung weiterzuführen fanden sich im Anschluß der Versammlung doch zwei Schützen aus den Reihen der Gilden und erklärten sich bereit gemeinam die Arbeiten Sportleiters für die ISSF-Pistolenbewerbe zu übernehmen: Jochen Brunner, Oberschützenmeister der Gilde Oberndorf und Gerald Brandstätter, frischgebackener Oberschützenmeister der Sportschützen aus St. Johann.