Junge Radunion-Mitglieder auf Erfolgskurs

Emma Albrecht konnte beim Bergsprint zur Festung in Kufstein alle anderen Starter hinter sich lassen und feierte den Sieg in ihrer Klasse. Am 2. September startete Albrecht auch noch beim nächsten Rennen der Rennserie Alpencup für Kinder und Jugendliche in der Schweiz und belegte den 3. Rang, wodurch sie beste Österreicherin wurde.Emilio Halbmayer startete am 9. September bei dem 52 km langen Rennen im Rahmen des Kufsteiner Radmarathons. Er siegte in seiner Klasse (Herren 1) und erreichte als einer der Jüngsten unter den 109 Teilnehmern Rang zwei.