Kitzbühel entthronte St. Johann

11.05.2017, 15:12 Uhr

Mit 1:0 besiegte die NMS Kitzbühel den Titelverteidiger NMS2 St. Johann im Bezirksfinale der Sparkassen-Schülerliga und holte damit zum zweiten Mal den Meistertitel in die Gamsstadt. Für die Kicker von Betreuer Bernhard Prokopetz war es eine gelungene Revanche für die 1:2 Niederlage gegen St. Johann im Vorjahresfinale. Beide Teams haderten mit dem ungewohnten Terrain am Kirchberger Kunstrasen, sodass ein Treffer aus einem prächtigen Weitschuss auch die Entscheidung zu Gunsten Kitzbühels bedeutete. Nach 2012 ist es der insgesamt zweite Meistertitel und das wiederum in Kirchberg wie vor fünf Jahren.

Starke Aufwärtstendenz verzeichnet die NMS Fieberbrunn, die nach Rang sechs im Vorjahr heuer ins kleine Finale um Platz drei einziehen konnte und dort der NMS Westendorf mit 2:1 das Nachsehen gab. Gastgeber NMS Kirchberg nützte den Heimvorteil im Spiel um Platz 5 für ein Torfestival und besiegte die zweite Mannschaft der NMS Kitzbühel mit 7:0.Die NMS Kitzbühel qualifizierte sich dem Titelgewinn für die Gruppenphase der Landesmeisterschaft. Dort triumphierten die Gamsstädter gegen die Bezirksmeister aus Kufstein, Schwaz und Innsbruck-Land. Einzig die NMS Lienz konnte den Kitzbüheler Erfolgslauf stoppen. Die Osttiroler schnappten durch einen knappen 1:0 im direkten Duell denn Prokopetz-Schützlingen das Ticket für das Landesfinale weg. Für die NMS Kitzbühel war es dennoch der bislang größte Erfolg in der Fußball-Schülerliga.