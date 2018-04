Kitzbühel im "Torrausch"

30.04.2018, 10:27 Uhr

FC Kitzbühel rückt auf 5. Rang vor; kleiner Reither "Lichtblick"; Kössen und St. Johann verlieren weiter.

BEZIRK KITZBÜHEL (niko). In einen wahren Torrausch spielte sich der FC Kitzbühel gegen Tabellennachzügler Alberschwende. Acht Mal schlug die Kugel im Ländle-Tor ein. Mit dem Kantersieg – der fünfte in Folge – rückten die Gamsstädter auf den 5. Rang der Regionalliga West vor.Weiterhin im Abstiegstrubel verbleibt St. Johann als Vorletzter der Tirol Liga, nachdem es bei Imst erneut eine Niederlage setzte. "Unterboten" werden die St. Johanner nur von Mit-Aufsteiger Mayrhofen.

Die Landesligisten Brixen 1 und St. Ulrich/Hochfilzen 1 holten jeweils einen Punkt, rangieren am 8. und 10. Tabellenrang.Kirchdorf überholte nach dem Derby-Sieg die Kirchberger in der Gebietsliga-Tabelle, sind nur punktegleich Zweiter vor den Brixentalern. Fieberbrunn und Westendorf mussten sich jeweils auswärts geschlagen geben, ebenso Kössen, das weiter am letzten und damit am Abstiegsplatz verharrt.Weiterhin im Gleichschritt an der Bezirksliga-Spitze marschieren Achenkirch und Hopfgarten/Itter; die Achensee-Kicker liegen dank besserer Tordifferenz punktegleich mit den Brixentalern an der Tabellenspitze.Kitzbühel 1b schlug Going im Bezirksderby 2:1; einen kleinen Lichtblick gab es für den FC Reith, der gegen Tabellennachbarn Stans ein 2:2 erkämpfte. Mit nur sieben Punkten liegt man weiterhin am Tabellenende und in akuter Abstiegsgefahr.Die Chancen Waidrings, Bad Häring an der Tabellenspöitze und damit am Aufstiegsplatz einzuholen, ist nach der 1:2 Auswärtsschlappe bei Ebbs 1b gegen null gesunken. Brixen 1b setzte sich im umkämpften Derby gegen Oberndorf durch, St. Ulrich/Hochfilzen 1b schlug Kirchberg 1b mit 6:1; Fieberbrunn 1b und St. Johann 1b mussten Auswärtsniederlagen hinnehmen, Westendorf 1b holte ein Remis gegen Söll 1b.