Medaillenregen für Sophia & Helena Sammer

15.07.2017, 00:01 Uhr

Sophia Sammer:Silber über 100m Schmetterling in 1:21.98Silber über 100m Rücken in 1:17.70Bronze über 100m Freistil in 1:08.61Bronze über 50m Freistil in 31.58Helena Sammer:Silber über 50m Rücken in 46.66Bronze über 50m Freistil in 40.23Bronze über 50m Schmettering 53.09