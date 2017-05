Mehr Bike geht nicht!

11.05.2017, 16:04 Uhr

Raiffeisen KitzAlpBike Festival 2017: 2.000 Teilnehmer erwartet, zwei kleine Jubiläen.

BRIXENTAL (niko). Vlon 17. bis 25. Juni geht das KitzAlpBike Festival in Szene. Das sportliche Highlight der Region hat sich ganz dem Bikesport verschrieben. Rund 2.000 Bike-Begeisterte werden auch 2017 erwartet. "Nach dem Teilnehmerredkord im Vorjahr liegen wir derzeit rund 30 % über dem Anmeldeniveau von 2016, wir sind guter Dinge", so OK-Chef Max Salcher.Den Auftakt macht die Windautaler Radlrallye in Westendorf - entweder als gemütliche kulinarische Tour oder als sportliches Sprintrennen. "Bisher hatten wir immer Wetterpech, hoffentlich wird es bei der 5. Auflage besser", so Stefan Bannach (TVB).

Der Brixener Hillclimb feiert 10-jähriges Jubiläum. "Zu Beginn hatten wir 156 Starter, ich war enttäuscht. Dabei war es schon damals der größte Hillclimb im Bezirk", schmunzelt Organisator Kurt Tropper. Teilnehmermäßig werde man nicht mehr wachsen können, es gelte nun die Qualität noch weiter zu verbessern. Es werden 500 Biker erwartet, unter ihnen Sponsor Leo Hillinger.Königsdisziplin ist wieder der Marathon, der heuer um eine E-Bike-Variante (Wiegalm) erweitert wird (dazu Ultra, Extrem, Medium, Medium plus und Light). "Wir entzerren die Startzeiten und neutralisieren den Start, die Strecken bleiben unverändert", so Streckenchef Kurt Exenberger. Dazu gesellen sich noch die Cross Country-Eliterennen und die Kinderbewerbe.Geboten wird erneut ein buntes Rahmenprogramm, bei dem diesmal auch das Seefestival (voXXclub & Friends) integriert ist."Großer Dank gebührt allen Vereinen (ca. 30 aus der Region), die wesentliche Arbeit leisten, allen Grundbesitzern für ihr Einverständnis (Strecken ca. 100 km auf Fremdgrund, Anm.), den Bergbahnen und Gemeinden; nur so gelingt es, das Festival erfolgreich durchzuführen", so Salcher.