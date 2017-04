„Natürlich wäre die Bundesliga ein Traum!“

26.04.2017, 11:06 Uhr

Professionell und modern: Wie es weitergeht mit den St. Johanner Volleyball- Landesmeisterinnen.

ST. JOHANN (red.). Wie bereits berichtet konnte sich das Frauen-Team vom VC St. Johann den Titel Tiroler Volleyball Meisterinnen sichern.Mit zwei Meistertiteln in Folge haben sich die St. Johannerinnen innerhalb von zwei Jahren in die Tiroler Landesliga A hoch gefightet. Dass sie auch hier zum engsten Favoritenkreis gehören, damit hatte am Anfang der Saison niemand gerechnet.Der Volleyball Landesmeisterinnen-Titel in der höchsten Tiroler Spielklasse ist ein weiterer Meilenstein in der Vereinsgeschichte und belegt erneut den Aufwärts-Trend.„Professionalisierung und Umstrukturierung haben sich ausgezahlt,“ eklärt Peter Wallner, Begründer und Obmann vom VC St. Johann sichtlich erfreut über die Erfolgskurve. „Mit Tasos Theodorakopoulos als Sportdirektor und Frauen-A-Trainer haben wir einen Experten mit viel Leidenschaft für alle Belange des Volleyball-Sports gewinnen können.“

Starke Spielerinnen

Moderne Projekte

Next Steps

Team Frauen Landesliga A 2016/17

Sportliche Highlights

Theodorakopoulos, gebürtiger Grieche, sieht eine Erfolgskomponente in der kontinuierlichen Nachwuchsarbeit rund um starke Stammspielerinnen: „Mit Krissi Kasperski und Ria Diamanti stehen uns zwei starke und international erfahrene Ex-Profis zur Verfügung. Gemeinsam mit anderen versierten Stammspielerinnen bilden sie eine solide Basis in die sich junge und weniger routinierte Spielerinnen hervorragend integrieren können.“„Der VC St. Johann ist als organische Struktur gewachsen. Die erfolgreiche Arbeit für den Club, steht in engem Zusammenhang mit unseren Projekten“, meint Thedodorakopulos weiter. Neben dem Aufbau der Wettkampf-Teams sei besonders die sportliche Förderung von Kindern und Jugendlichen ein Anliegen der beherzten Club-Führung und soziale Integration von Ausländern durch gemeinsamen Sport.„Wir sehen uns als Teil der modernen Gesellschaft und wollen mit unseren Konzepten aktiv mitgestalten. Beachvolleyball spielt bereits jetzt eine große Rolle auf der eigenen Anlage in Going.“ Mit Snowvolleyball-Events wolle man sich einen Trend zu Nutze machen um im Wintersport-Land Tirol zur Popularität eines weltweit äußerst beliebten Ballsports beizutragen.Und wie geht es weiter? Obmann Peter Wallner wünscht sich sportliche Erfolge: „Natürlich wäre die Bundesliga ein Traum!“ Sportmanager Theodorakopoulos hat auch wirschaftliche Ziele: Touristische Konzepte zum Thema Volleyball und Firmen-Events und Incentives beispielsweise.„Die Teilnahme in der Bundesliga ist kostspielig,“ so der Sportdirektor, „neben Massnahmen, die die Attraktivität für Sponsoren erhöhen, wie professionelle Online-Kommunikation, hat unser Sport in der Tourismus-Region Kitzbühler Alpen, durchaus Möglichkeiten die Vereinskassa mit attraktiven Angeboten zu bereichern.“Katharina Aigner, Hanni Anrain, Julia Bachler, Laura Bachler, Elpida Cholidou, Ria Diamanti, Krissi Kasperski, Nadina Krois, Elisa Nimmervoll, Sara Pranieß, Nina Rosenauer, Eva Unterrainer, Gitti Wallner, Nadine Zelezny,Trainer Ansastasios - Tassos - TheodorakopoulosFrauen 1. Platz Landesliga A 2016/17Frauen 1. Platz Landesliga C 2015/16Turniersieg Tiroler Landesmeisterschaften im Beach-Volleyball Ria Diamanti und Kristin Kasperski