Österreichische Meisterschaft Biathlon

17.09.2018, 07:25 Uhr

Sehr stark - mit nur zwei Schießfehler- meisterte Dominik Landertinger die 20 km lange Heimstrecke und holte hinter Simon Eder die Silbermedaille. Bei den Damen zeigten die Italienerinnen stark auf und Lisa Hauser belegte mit 5 Schießfehler den 5. Platz.

EGGER Team verstärkt

Sehr gut verlief die Meisterschaft für den heimischen Biathlonnachwuchs: Goldmedaillen holten Anna Gandler (KSC), Anna-Maria Schreder (Heeressportverein Hochfilzen) und Benedikt Foidl (Heeressportverein Hochfilzen), der Vize-Meistertitel ging an Lara Wagner (KSC) und Magdalena Kapeller (WSV St. Jakob i.H.) und Bronze sicherte sich Sandra Millecker (KSC). Lea Wörter (Skiclub St. Ulrich am Pillersee) und Andreas Hechenberger (KSC) versäumten mit einem 4. Platz knapp das Podest. Victoria Mellitzer (KSC) und Lukas Weissbacher (Skiclub St. Ulrich am Pillersee) wurden 5. und Jakob Patrik (Skiclub St. Ulrich am Pillersee) wurde 6. und Maximilian Prosser (KSC) wurde 11.Das Egger-Bier-Biathlon-Team um Dominik Landertinger und Lisa Hauser hat mit den Nachwuchsathleten Lisa Osl (U 19), Lara Wagner (U 17) und Maximilian Prosser (U19) Verstärkung bekommen. Gemeinsam mit ihren Vorbildern und Weltcupathleten kämpften die Nachwuchsathlen bei der Österreischischen Meisterschaft um Medaillen und bereiten sich intensiv auf die Wintersaison vor. Stolz sind sie, statt Granny´s nun auch - wie Landertinger und Hauser - EGGER auf der Stirn tragen zu dürfn.