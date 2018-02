Österreichische Meisterschaft lateinamerikanische Tänze

TanzSport pur in Hopfgarten!

Nach zwei erfolgreichen Großturnieren 2014 & 2015 kommen auch im März 2018 wieder echte "Stars of Dancing" nach Hopfgarten im Brixental.

Die Österreichische Meisterschaft in den lateinamerikanischen Tänzen holt Paare aus ganz Österreich an die Hohe Salve. Sie werden Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble und Jive zum Besten geben - und das Publikum verzaubern: Es wird in eine Welt aus sportlicher Eleganz und harmonischen Bewegungen entführt.Die elegant geschmückte Sporthalle Hopfgarten wird sich dazu in einen echten "Tanzpalast" verwandeln.

Die Abendveranstaltung (ab 19.30h) lässt außerdem mit Publikumstanz aufwarten - und einem hochklassigen Showprogramm aus der Region!Am Sonntag steigt ab 10.30h die offene Tiroler Landesmeisterschaft in den Standardtänzen.Alle Infos & Tickets auf www.goldweissinnsbruck.at