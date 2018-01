06.01.2018, 00:00 Uhr

Pensionistenverband lädt zum Skitag nach Going

GOING/TIROL. Am Sonntag, 14. 1., geht auf der Rennstrecke Lanzenbergl in Going (Astbergbahn) der 25. Tiroler Pensionisten-Skitag mit einem Riesentorlauf in Szene. Gestartet wird ab 11 Uhr. Die Siegerehrung findet um 14 Uhr im GH Blattlhof statt (mit Musik ab 13 Uhr). Die Durchführung liegt bei der PVÖ-Ortsgruppe Going (Obm. F. Puckl).

