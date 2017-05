Reha Kitzbühel läuft für jene, die nicht laufen können

10.05.2017, 06:14 Uhr

Der Wings for Life World Run ist ein globaler Lauf- und Rollstuhl-Event, der am 7. Mai 2017 um exakt 13 Uhr Lokalzeit (11 Uhr UTC) startet und erst endet, wenn der letzte Läufer vom sogenannten Catcher Car überholt wurde.

Beim Wings for Life World Run im Olympiapark in München lief auch ein Reha-Team mit, um alle jene Menschen zu unterstützen, die selbst nicht laufen können. 100 Prozent der Einnahmen des Wings for Life World Runs fließen direkt an die Wings for Life Stiftung. Wings for Life ist eine gemeinnützige Stiftung, die mit Hilfe von Spendengeldern Forschungsprojekte zur Heilung von Rückenmarksverletzungen unterstützt.Mit schnellen Beinen vom Reha-Kitzbühel-Team waren unterwegs:Widmann, Anne - 27.09 kmPucherova, Petra - 16.73 kmKnoll, Eva - 16.11 kmDürregger, Christina - 15.84 kmZwischenbrugger, Christian - 15.80 kmHasenauer, Anita - 14.83 kmLehner, Lisa - 10.83 kmHaselsberger, Jasmin - 10.55 kmSchöpf, Daniel - 6.50 km