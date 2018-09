Saisonauftakt für die Biathleten

10.09.2018, 05:55 Uhr

Souverän siegten am Samstag beim Sprint Lisa Hauser (nur ein Schießfehler), Anna Gandler (1 Fehler), Lara Wagner (2 Fehler) und Andreas Hechenberger (3 Fehler). Auf das Podest lief Lea Wörter und Lukas Weissbacher aus St. Ulrich am Pillersee (jeweils 3. Platz). Sandra Millecker belegte Platz 4 und Markus Ortner (beide KSC) belegte Platz 5. Viktoria Mellitzer (KSC) und Benedikt Foidl (Heeressportverein Hochfilzen) belegten Platz 6 und Max Prosser (KSC) Platz 10.Bei der Verfolgung war nur die Schweizerin Lena Häcki schneller als Lisa Hauser. Beim Nachwuchs stand Anna Gandler und Lara Wagner (beide KSC) wieder ganz oben auf dem Siegertreppchen. Benedikt Foidl (Heeressportverein Hochfilzen) arbeitete sich nach vorne und belegte den 2. Platz, Andreas Hechenberger (KSC) wurde 3. Lukas Weissbacher (St. Ulrich am Pillsersee) wurde 5., ebenso Sandra Millecker (KSC) und Markus Ortner (KSC) wurde 6.Während die Weltcup- und Nachwuchsbiathleten mit dem Kleinkaliber-Gewehr am Rücken in Obertilliach um die ersten Cuppunkte kämpften, stand für die Schüler ein Sommerbiathlon in Maria Alm/Salzburg am Programm. Für die Kinder herrschten perfekte Wetterbedingungen und die Laufstrecke war altersgerecht ideal. Eine kleine KSC-Abordnung ist bereits wettkampf-fit und startete beim Sommerbiathlon. Pia Lorenzoni blieb in der Klasse U14 fehlerfrei und landete als Jahrgangsjüngere auf dem 3. Platz und das Biathlonkücken Jana Grasberger sicherte sich bei ihrem ersten Bewerb überhaupt - im starken Teilnehmerfeld der U8 - den 6. PlatzNach dem Auftakt in Obertilliach bzw. Maria Alm geht es am kommenden Wochenende mit der Österreichischen Meisterschaft Biathlon-Skiroller in Hochfilzen weiter.