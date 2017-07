St. Johanner Piloten erfolgreich

19.07.2017, 16:35 Uhr

Staatsmeister-Titel und Top-Platzierungen bei Segelflug-Staatsmeistershaft

ST. JOHANN (niko). Erfolgreich verlief die Staatsmeisterschaft im Segelflug für die Piloten des Fliegerclubs St. Johann.Guido Achleitner und Co-Pilot Clemens Haslinger feierten den Staatsmeistertitel in der Offnen Klasse auf eine rASG 32 Mi. Das Team Martin Embacher und Niklas Unterrainer sicherte sich den 5. Platz in dieser Klasse.Bei starker Konkurrenz konnte Reinhard Haggenmüller in der umkämpften 18-Meter-Klasse den 4. Rang erobern. Pech hatte Michael Rass in der 15-Meter-Rennklasse; trotzdem schaffe er noch die Bronzemedaille für seinen Fliegerclub.Mit der Bilanz einer Gold und einer Bronzemedaille, einem 4. und einem 5. Platz, sowie insgesamt fünf Tagessiegen im Gepäck konnten die St. Johanner Piloten stolz die Heimreise antreten.