St. Johanner tanzt sich zum Vize-Staatsmeister

11.05.2017, 13:45 Uhr

„Bei der Staatsmeisterschaft in der Kombination ist es wichtig, sowohl die fünf Standard- als auch die fünf lateinamerikanischen Tänze auf hohem Niveau zu präsentieren. Das stellt nicht nur technisch, sondern auch konditionell eine große Herausforderung dar“, so Stanonik, der sich mit seiner Partnerin die Silbermedaille ertanzte. Mit diesem Erfolg blicken Stanonik und Soboleva zuversichtlich in Richtung Kombination-Staatsmeisterschaft.