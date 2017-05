Tischtennis-Sieg zum Saisonabschluss

12.05.2017, 12:01 Uhr

Michael Haberstroh, Andi Hautz und Herbert Palus feierten in der LLA Weitau einen 6:3-Heimerfolg gegen Wattens 1. Damit landete das Team vom TTV St. Johann 2 in der Landesliga Play-off B/C an der 7. Stelle. Einen Platz dahinter beendeten Alfred Janisch, Hans Zaggl und Philipp Monitzer von der SPG Kitzbühel/Jochberg 1 die Saison nach der 3:6-Niederlage gegen Tabellenführer TTC Jenbach 1.Weitere Ergebnisse: TTV Mieming 1 - SPG Kitzbühel/Jochberg 2 (12.) 7:0, TTV St. Johann 3 (10.) – Wattens 2 4:6.