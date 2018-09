Union Reitergruppe Hopfgarten: Einzel-Gold & Mannschaft-Bronze

20.09.2018, 09:37 Uhr

Nach den Einzeldressuren und der Gruppendressur am Freitag lag das Team noch auf Platz 6, konnten sich aber schließlich auf Rang 3 vorarbeiten. Als Draufgabe gab es für Inge Kogler die Goldmedaille im Einzel der allgemeinen Klasse. Somit darf sie sich mit ihrem Fuchswallach (11) Bundesmeisterin in der Vielseitigkeit Noriker nennen. Des Weiteren siegte Daniela Treffer mit ihrem Haflingerwallach Aslan in der Einzelwertung VH 90 und konnte sich mit ihrer Mannschaft die Bronzemedaille bei den Haflingern sichern.