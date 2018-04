VCB-Herren holen Bronze im Meister Play-Off

25.04.2018, 15:19 Uhr

Damen auf Rang 7

Die Leistung im Frühjahrsdurchgang ist umso bemerkenswerter, weil einige Leistungsträger verletzungsbedingt ausgefallen sind und bei fast keinem Spiel der komplette Kader zur Verfügung stand. Neben den arrivierten Spielern zeigten die jungen Wilden starke Leistungen, was auch in Punkte umgemünzt werden konnte.Die Damen konnten in den letzten Spielen der Landesliga B keine Erfolge mehr feiern und beendeten die Saison auf Platz 7. „Wir können sicher mehr, haben aber wie die Herren einige Ausfälle gehabt, die wir leider nicht ganz kompensieren konnten. Durch die dadurch notwendigen Umstellungen im Kader litt die Konstanz sehr. Im ersten Jahr in der Landesliga B haben wir aber das Ziel 'Klassenerhalt' geschafft und schauen nun voll motiviert in die Zukunft“, so Trainer Alexander Manzl.