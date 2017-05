VST Kitzbühel golft wieder für den guten Zweck

09.05.2017, 00:00 Uhr

Charity Turnier im September

KITZBÜHEL (niko). "Von Kitzbühelern für die Region Kitzbühel" ist das Motto des Vertreterstammtischs Kitzbühel (VST), ein Verein mit derzeit 27 Mitgliedern. "Hilfe für notleidende Kinder unf Familien sowie für andere Hilfsorganisationen steht auf unseren Fahren. Vor allem mit dem VST Charity Golfturnier – heuer am 8. und 9. September am GC Eichenheim – aktivieren wir viele Sponsoren und sammeln Spenden, die dann Bedürftigen in der Region zugute kommen", so Präsident Fidji Fiala.Spenden an den VST sind steuerlich absetzbar. Der Verein ist seit 2010 auf der Liste der "begünstigten Spendenempfänger des Finanzministeriums.Infos: www.vst-kitz.com