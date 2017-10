16 Haubenlokale im Bezirk Kitzbühel

19.10.2017, 19:00 Uhr

Gault & Millau Führer 2018 erschienen; tirolweit 91 Haubenlokale mit 134 Hauben, im Bezirk 16 Haubenlokale.

BEZIRK KITZBÜHEL (niko). 1969 erschien in Paris die erste Ausgabe des Restaurantfühers Gault & Millau. Österreich gilt neben Frankreich als einer der "Dinosaurier" im Gault & Millau-Universum. Seit mittlerweile 39 Jahren erscheint der Guide auch in Österreich. Herausgeber sind Martina und Karl Hohenlohe. Im neuen Guide 2018 werden österreichweit 646 Haubenlokale, für Tirol 91 (mit 134 Hauben) gelistet.

Hauben im Bezirk Kitzbühel



"Man isst in Österreich so vielseitig wie noch nie und diese Vielfalt ist höchst willkommen; das darf aber nicht in Beliebigkeit ausarten. Was uns auch freut, ist die atmosphärische Entspannung der Haubengastronomie. Erwähnenswert ist zudem, dass es in den bisherigen 39 Gault & Millau-Jahren noch nie so viele Aufwertungen auf drei Hauben gab", so die Herausgeber. Unter diesen stark aufgewerteten Lokalen ist auch der Tennerhof in Kitzbühel.Aus dem Bezirk Kitzbühel werden 16 Haubenlokale mit 22 Hauben im neuen Gault & Millau angeführt. An der Spitze (auch tirolweit) steht erneut Simon Taxachers Rosengarten in Kirchberg (4 Hauben, 19 Punkte), gefolgt vom aufgewerteten Tennerhof in Kitzbühel (3 Hauben, 17 Punkte). Neu in der Notierung sind die Gebrüder Winkler im Auracher Auwirt mit gleich zwei Hauben und 15 Punkten.Weiters: Bistro-Restaurant Rosengarten, Kirchberg (1 H., 14 P.), Die Sportalm, Kirchberg (1/14), Zur Tenne, Kitzbühel (1/14), Wirtshaus zum Rehkitz, Kitzbühel (1/13), Lois Stern, Kitzbühel (1/14), Neuwirt, Kitzbühel (1/14), Hallerwirt, Aurach (1/13), Thalhof, Brixen (1/14), Wirtshaus Bärenbichl, Jochberg (1/13), Schwarzer Adler, Jochberg (1/14), Steinberg, Jochberg (1/13), Jodlbühel, Jochberg (1/13), Zum Postinger, Jochberg (1/13),Listungen: Restaurants mit 1 Haube + 13 Punkten, 1 H. + 14. P., 2 H. + 15 P., 2 H. + 16 P., 3 H. + 17 P., 3 H. + 18 P., 4 H. + 19 P.