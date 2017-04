Alte Regions-Logos im PillerseeTal ausgedient

23.04.2017, 00:00 Uhr

In den vergangenen Jahren wurde das "neue" Logo (mit Schriftzug Kitzbüheler Alpen, untertitelt mit "pillerseetal.at") ebenso verwendet wie das alte PillerseeTal-Logo. "Das sorgte für Verwirrung, daher wollen wir nun nur noch ein einheitliches Regionslogo verwenden – mit dem Haupttitel "Kitzbüheler Alpen" und im Untertitel mit den fünf Regions-Orten namentlich aufgeführt. Das 'PillerseeTal' wird als Erlebnisraum definiert und textlich in der TVB-Kommunikation mitgetragen", erklärt TVB-Obfrau Bettina Geisl.Sie betont, dass es wichtig sei, dass alle Partner in der Region das Logo rasch verwenden und "ab sofort nur noch das neue Logo zu verwenden".