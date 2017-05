Berufschallenge: 34 Schüler reichen Projekte ein

11.05.2017, 14:35 Uhr

BEZIRK KITZBÜHEL (red.). Mit verschiedenen Projekten informiert die Wirtschaftskammer Jugendliche über die Möglichkeit einer Lehre.„Wir organisieren jedes Jahr im Mai das Berufsfestival mit 400 Schülern, vermitteln Schnupperplätze in den Betrieben und stellen auch eine Onlineplattform unter www.berufsreise.at für Schüler, Lehrer aber auch Eltern zur Verfügung“, so Bezirksobmann Klaus Lackner.Bereits letztes Jahr wurde durch die Wirtschaftskammer Kitzbühel eine neue Berufsorientierungsmaßnahme im Bezirk entwickelt. „Berufschallenge“ heißt der neue Wettbewerb. Im gemeinsamen Leaderprojekt der Wirtschaftskammer Kitzbühel und dem Regionalmanagement Regio³ geht es darum, dass Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse der NMS ihren Traumlehrberuf finden und ihn in optimaler Form beschreiben und vorstellen.„Es geht einfach darum, dass sich die Kinder mit den Möglichkeiten eines Lehrberufes beschäftigen und so tatsächlich ihren Wunsch oder Traumlehrberuf finden können“, so Lackner. Die Lehre sei immer noch Garant für einen sicheren Job in der Wirtschaft und biete Aufstiegschancen und Weiterqualifizierungsmöglichkeiten wie Lehre mit Matura.