Bewerbung der Nebensaison erhält im PillerseeTal mehr Gewicht

11.10.2017, 15:46 Uhr

Mit einer Cross-Media Kampagne bewirbt der TVB PillerseeTal erstmalig die Herbstsaison.

PILLERSEE TAL (navi). Im Bereich Familienurlaub und Wandern konnte das PillerseeTal in den vergangenen Jahren die Nachfrage kontinuierlich steigern. Nun erfolgt mit der gezielten Bewerbung der Nebensaisonzeiten der nächste Schritt. Erstmals hat der Tourismusverband deshalb eine Multichannel-Kampagne für die Herbstbelebung durchgeführt. Neben dem klassischen Print- und Onlinebereich setzte die Kampagne auch auf Social Media und Direct Marketing.

Weitere Nebensaisonbewerbung

Nach dem Vorbild der Herbstkampagne hat der TVB PillerseeTal bereits weitere Kampagnen vorbereitet. Die eher ruhige Zeit nach dem Biathlon-Weltcup wird durch das erste Biathlon- und Winteraktiv-Camp belebt. „Wichtig ist nicht nur die Kombination der Werbekanäle, sondern vor allem die Zusammenarbeit mit den touristischen Leistungsträgern und insbesondere mit den Unterkünften. Nur mit interessanten Packages können wir die Nebensaison ankurbeln“, so TVB-GF Armin Kuen, der auch für das Frühjahr bereits konkrete Pläne hat. Im Rahmen der gemeinsamen Produktentwicklung mit der KAM wird überregional der Bergsommer eröffnet. Zeitgleich mit den „Rock Days“ werden im Mai und Juni diverse Highlights am Berg stattfinden. Zusammen mit den Leistungsträgern wie Bergbahnen, Ausflugszielen oder regionalen Produzenten sind diverse Aktivitäten in Ausarbeitung.