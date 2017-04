Casino Kitzbühel: 7,73 Mio. Euro Umsatz 2016

27.04.2017, 10:53 Uhr

Veranstaltungen und mehr

Im Dezember 2016 wurde der Classic Spielsaal im Erdgeschoß modernisiert: 32 neue Automaten, eine neue Rouletteanlage, zwei neue American-Roulette-Tische sowie ein neuer Easy Hold’em Tisch wurden angeschafft.Das Casino Kitzbühel wird auch als Veranstaltungslocation genutzt. 2016 war es Austragungsort der Miss-Tirol-Wahl. Comedy-Veranstaltungen, Unterhaltungsshows und Konzerte stehen auf dem Veranstaltungskalender.Das Cuisino Restaurant Kitzbühel grenzt an das Casino Kitzbühel direkt an. Die Gastronomiemarke „Cuisino – Genuss Events by Casinos Austria“ ist im Casino Kitzbühel ebenfalls Caterer für Gala-Events und Empfänge.3.009.946 Besucherinnen und Besucher konnten die zwölf heimischen Casinos 2016 willkommen heißen, das entspricht einem Plus von 10,6 % gegenüber dem Jahr davor. In der Folge konnten auch die Spielerlöse kräftig gesteigert werden, sie liegen mit 326,83 Millionen Euro um 5,2 % über dem Jahr davor. 2016 zählt damit zu den erfolgreichsten Geschäftsjahren in der 50-jährigen Unternehmensgeschichte von Casinos Austria.Zuwächse feierte auch die Gastronomietochter von Casinos Austria: Acht Gault&Millau-Hauben machen Cuisino zum höchst dekorierten Gastronomieunternehmen Österreichs, und mit einem Außenumsatz von 17,07 Millionen Euro gibt es auch beim Geschäft ein deutliches Plus von 12,67 % gegenüber 2015.