Deutlicher Rückgang der Arbeitslosigkeit in Kitzbühel

10.05.2017, 13:20 Uhr

Die Arbeitslosigkeit im April ist zu einem Großteil saisonal bedingt. So kamen 60 % der Arbeitslosen aus dem Tourismus.

Insgesamt war jeder dritte Arbeitslose von Ende April älter als 50 Jahre. In den letzten Jahren ist österreichweit vor allem die Langzeitarbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen stark gestiegen.„Die ansonsten positive Arbeitsmarktentwicklung zeigt sich auch darin, dass wieder vermehrt Arbeitskräfte gesucht werden“, so Dag. Ende April waren 506 Stellenangebote mit einem sofortigem Arbeitsbeginn (+24 %) und 363 mit dem Beginn der Sommersaison (–4 %) gemeldet.