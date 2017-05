Investitionen in Hotels in Region PillerseeTal

04.05.2017, 11:51 Uhr

So erweitert das Hotel Kitzspitz in St. Jakob um zusätzliche zwölf Zimmer und Suiten sowie den Wellnessbereich.Auch in Waidring entstehen neue Qualitätsbetten in Form des neuen Hotels „Sendlhof“, das vom langjährigen Pächter der Pension Berta, Christoph Riedlsperger, gemeinsam mit seinem Schwager errichtet und betrieben wird. Die Bauarbeiten sind bereits im Gange und bis zur Wintersaison stehen den Gästen 30 Doppelzimmer in dem Drei-Stern-Superior-Hotel in Bergbahnnähe zur Verfügung."Neben der Erweiterung im Hotel Großlehen mit sechs hochwertigen Chalets sind in Fieberbrunn weitere Hotelprojekte kurz vor dem Abschluss, so dass hier in den kommenden Jahren mit einem deutlichen Bettenzuwachs zu rechnen ist", so TVB-Obfrau Bettina Geisl. Unter anderem ist damit das geplante Veya-Hotel mit 450 Betten im Ortsteil Brunnau gemeint.