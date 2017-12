Kitzbüheler in Hopfgarten

25.12.2017, 10:34 Uhr

Besuch in Pletzers "Hohe Salve"- Hotel und Wirtshaus



Die Kitzbüheler Dienstag- Tourismus-Runde war Gast in Hopfgarten, im Sport- Resort Hohe Salve. Toni Pletzer lud zu einem Umtrunk in sein gemütliches Wirtshaus - es wurde mit Absicht gänzlich vom Hotelbetrieb getrennt, um Schwellenangst vorzubeugen- und erzählte interessantes: " ich bin auf der Melchalm aufgewachsen, Sommers oft barfuß ins Dorf, im Winter manchmal mit Skiern in die Schule, wobei, Lift gab es da natürlich keinen."



Aus dem Bergbauernbub ist mittlerweile ein Unternehmer -auch der Tiroler Adlerrunde- geworden, mit Hotels, auch am Tegernsee und Wörthersee, Wärmetechnik, Apparatebau, installationen, Immobilienentwicklung, Brennerei Erber, um nur einige zu nennen.Erst kürzlich wurde in Walchsee mit dem "Hotel Walchsee" -das ehemalige Schick-Hotel völlig neu gestaltet- ein weiteres Hotel der Pletzer-Gruppe eröffnet, wie Manfred Pletzer erwähnt.