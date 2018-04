KitzFenster lud in Aurach zur Eröffnung

21.04.2018, 15:59 Uhr

Zwei Tischler machten sich selbstständig; sie sind Experten für Fenster, Türen und Böden.

AURACH (niko). Die Tischler Andreas Jöchl und Anton Koidl haben sich im Sommer 2017 mit der Fa. KitzFenster GmbH in Aurach selbstständig gemacht; beide fungieren als Gesellschafter und Geschäftsführer. Im neuen Betriebsgebäude an der Pass Thurnstraße wurde am Freitag mit geladenen Gästen (u. a. Bürgermeister, Großkunden, Partnern, Architekten, Planer, Nachbarn) Eröffnung gefeiert; hier am Firmensitz findet sich ein Schauraum (200 m2), ein Lager mit Werkstätte steht in Kitzbühel, wie Jöchl schildert. Am Samstag folgte ein Tag der offenen Tür mit buntem Programm und Gewinnspiel. "Im Herbst haben wir die Feier nicht mehr geschafft, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, da wir auch Neuheiten von Bayerwald ganz aktuell präsentieren können", so Jöchl.

"Wir sind seit Jahren in der Brache; wir haben uns auf alle Dienstleistungen mit Fenstern, Innen- und Haustüren sowie Böden spezialisiert, egal ob Alt- oder Neubau; dabei arbeiten wir eng mit Marktführern wie Bayerwald und Rieder zusammen, ebenso mit Planern und Architekten. Wir sind stark bei Holz- und Alufenstern, rustikalen Türen und auch das Segment 'Boden' ist stark im Kommen", so Jöchl und Koidl.KitzFenster hat inzwischen drei Montageteams im Außeneinsatz, insgesamt sind neun Mitarbeiter tätig. "Wir arbeiten vor allem mit Partnern in der Region sowie tirolweit und in Bayern zusammen. Unser Wirkunsradius ist vor allem der Bezirk und der Pinzgau, im Unkreis von ca. 40 bis 50 Kilometern; wir sind also sehr regional orientiert", so die beiden Jungunternehmer.Fotos: Kogler