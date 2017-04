Landesunternehmen mit Erfolgsbilanz 2015

18.04.2017, 00:00 Uhr

TIROL. LR Patriza Zoller-Frischauf legt eine Erfolgsbilanz 2015 jener Unternehmen vor, an denen das Land Tirol beteiligt ist oder die sich zu 100 % im Besitz des Landes Tirol befinden.„Die Beteiligungsunternehmen erzielten einen Gesamtumsatz von knapp zwei Milliarden Euro. Dazu wurden noch rund 270 Millionen € an Investitionen getätigt. Diese Zahlen belegen den bedeutsamen Wirtschaftsfaktor, den die Beteiligungsunternehmen im Land darstellen“, betont Zoller-Frischauf. Die Unternehmen beschäftigen rund 12.000 MitarbeiterInnen und über 100 Lehrlinge.

Von der TIWAG bis zur UMIT

Zu 100 Prozent im Portfolio des Landes Tirol befinden sich unter anderem die Tiroler Wasserkraft AG, die Verkehrsverbund Tirol GmbH und die Tirol Kliniken GmbH. Weitere Mehrheitsbeteiligungen besitzt das Land Tirol u. a. an der UMIT (Private Universitäten für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik GmbH mit 89,8 %), an der Tiroler Gemeinnützigen Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft m.b.H. (61,4 %) und an der Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft m.b.H. ( 60 %).