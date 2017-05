Mädchen können (auch) Technik

03.05.2017, 10:15 Uhr

Girls Day: 559 Schülerinnen schnupperten in männertypische Berufe

TIROL/BEZIRK (niko). Beim Girls‘ Day am 27. April hieß es für 559 teilnehmende Schülerinnen: schrauben, schweißen, sägen uvm. 59 Unternehmen öffneten ihre Pforten, um Mädchen Einblicke in männertypische Berufe zu gewähren. „Der jährliche Aktionstag soll Mädchen für technische Berufe begeistern. Auch dieses Jahr stellt er unter Beweis, dass es viele Tiroler Schülerinnen gibt, die sich für Berufe abseits der gängigen Rollenklischees interessieren“, betont Frauenlandesrätin Christine Baur.

Arbeitslandesrat Johannes Tratter sieht im jährlich stattfindenden Girls‘ Day eine praxisnahe Gelegenheit dafür, Neues auszuprobieren, persönliche Erfahrungen zu sammeln und Einblicke in vielleicht noch weniger bekannte Berufsfelder zu nehmen.Insgesamt 34 Tiroler Schulen, davon 29 Neue Mittelschulen, vier allgemeinbildende höhere Schulen und eine Sonderschule nutzten die Gelegenheit, ihren Schülerinnen alternative Berufswege aufzuzeigen. Denn: Nach wie vor wählen Mädchen bevorzugt typische „Frauenberufe“ – fast die Hälfte aller weiblichen Lehrlinge wird im Einzelhandel und in den Berufen Bürokauffrau und Friseurin ausgebildet.Um Frauen und Mädchen ihre Perspektiven in Wissenschaft und Technik aufzuzeigen, sind auch die Universitätsinstitute der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) mit an Bord.Der heuer zum 16. Mal in Tirol stattfindende Girls Day ist eine Veranstaltung der Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbh (amg-tirol) in Zusammenarbeit mit dem Landesschulrat und wird vom Land Tirol gefördert.