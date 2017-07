NHT übergibt 30 neue Wohnungen in Kirchberg

20.07.2017, 10:00 Uhr

Leistbares Wohnen für Familien

NHT setzt auf Passivhausqualität

„Wir sind sehr stolz auf dieses Vorzeigeprojekt. In schönster Lage von Kirchberg haben wir seit dem Spatenstich im Jahr 2012 insgesamt 57 Wohnungen sowie fünf Reihenhäuser errichtet. Dieses Beispiel zeigt, dass auch in Wohn-Hotspots wie dem Bezirk Kitzbühel leistbares Wohnen möglich ist, wenn die Gemeinden dahinter sind“, betont NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner.Bürgermeister Helmut Berger ergänzt: „Wohnraum für alle KirchbergerInnen zu schaffen, ist nach wie vor mein großes Ziel und mit der Umsetzung der zweiten Baustufe am Pflanzgarten ist die Gemeinde diesem Ziel wieder etwas näher gekommen. Innerhalb der letzten fünf Jahre sind in Zusammenarbeit mit der NHT für 62 Familien leistbare Wohnräume geschaffen worden. Aktuell ist bereits ein neues Projekt in Planung mit weiteren bis zu 30 Wohnungen in Zentrumsnähe. Der Spatenstich soll noch im Herbst 2017, spätestens im Frühjahr nächsten Jahres, erfolgen.“Die Pläne für die neue Wohnanlage in bewährter NHT-Passivhausqualität stammen vom Innsbrucker Architekturbüro k2. Die zwölf Eigentumswohnungen und 18 Mietwohnungen sind auf drei Wohngebäude aufgeteilt. Sämtliche Wohneinheiten sind barrierefrei und mit großzügigen Terrassen bzw. Balkonen ausgestattet. Große Fensterelemente sorgen für eine helle und freundliche Atmosphäre.Jedes Top im Erdgeschoß verfügt zudem über einen eigenen Privatgarten. Die Allgemeinräume, wie Trocken-, Sportgeräte-, Keller-, Fahrradabstell- sowie Haustechnikräume befinden sich im Kellergeschoß. Die gemeinsame Tiefgarage bietet Platz für 53 Abstellplätze. Weitere 24 Autostellplätze stehen im Freien zur Verfügung.Auch ein Kinderspielplatz wurde im nordöstlichen Bereich der Wohnanlage angelegt. Die Energieversorgung erfolgt über eine zentrale Heizanlage mit Gasanschluss.