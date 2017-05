13.05.2017, 00:00 Uhr

PillerseeTal: Strategische Ausrichtung von Unterkunftsbetrieben

PILLERSEETAL (niko). Neben Vermietercoach und Regionswerkstatt ist das PillerseeTal eine von vier Partnerregionen der Positionierungsstudie des MCI. Das Projektteam analysiert hierbei den Betrieb und zeigt die Stärken und Schwächen im Vergleich zu Benchmarks auf und gibt praktikable Handlungsempfehlungen. „70 Betriebe in der Region beteiligen sich an dem Programm, das sich vor allem auf die Spezialisierung des Betriebes beziehungsweise dessen Positionierung am Markt konzentriert und damit einen riesigen Mehrwert für jeden Betrieb bedeutet“, berichtet TVB-Obfrau Bettina Geisl.

Gefällt mir