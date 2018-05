Pinzgauer Rind Weltkongress und Ländervorführung

03.05.2018, 15:08 Uhr

Züchter aus dem Bezirk Kitzbühel vorne dabei

PINZGAU/BEZIRK KITZBÜHEL (ws). „Hier sah man die schönsten Tiere der schönsten Rinderrasse der Welt“. Darin waren sich Züchter und Besucher der „Pinzgauer Länderschau“ am Wochenende am Gelände des Rinderzuchtverbandes in Maishofen einig.Die Schau war Abschluss und Höhepunkt des XII. Internationalen Pinzgauer-Kongresses über das “Pinzgau Rind”, der nach 20 Jahren wieder in der Ur-Heimat dieser Rinderrasse abgehalten wurde.

Rund 250 erlesene Pinzgauerrinder aus Österreich, Deutschland und Südtirol unterzogen sich einer gestrengen Beurteilung des international renommierten Preisrichters Matthias Süess aus der Schweiz.Dabei gab es auch für Züchter aus dem Bezirk Kitzbühel schöne Erfolge zu verbuchen: Jungzüchter Elias Stanger vom Foidlernbauer in St. Johann wurde als einer der jüngsten Teilnehmer mit seinen 11 Jahren mit seiner Kuh Mainau ( Pinzgauer x RF gekreuzt mit Red Frisian) im Finale Vorführsieger bei den Junioren. Christian Dödlinger (12) vom Kandlerbauer aus Fieberbrunn gewann das Finale der Pinzgauer bei den Jungzüchtern mit seiner Kuh Blia. Beim Hauptbewerb der großen Länderschau wurde bei den Pinzgauer x RF die Kuh Klara von Matthäus Hochfilzer vom Ginsberghof in Going zur Zweitschönsten und damit zur Reservesiegerin gewählt.