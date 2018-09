Stanglwirt & WWF luden zur "Grünen Woche"

18.09.2018, 11:54 Uhr

„Die Grüne Woche war eine Einladung an unsere Gäste und Interessierte aus der Region, sich gemeinsam mit dem WWF und uns Gedanken über die Natur zu machen und um zu erfahren, wie viel Freude ein nachhaltig orientiertes Leben bereiten kann.“, so Juniorchefin Elisabeth Hauser-Benz. Höhepunkte waren unter anderem Wanderungen mit WWF-Experten Toni Vorauer (Schutzgebietsbetreuer Tiroler Innauen), Vorträge des Schriftstellers Sepp Kahn, eine Wildkräuterwanderung mit Starköchin Sarah Wiener und ein 7-Gänge-Menü aus saisonalen Gerichten der Region beim "Cheftable" für 20 Gäste. Des Weiteren gab es Einblicke in den Unternehmensalltag und Räumlichkeiten des Hotels und einen Vortrag mit der Bezirkslandwirtschaftskammer Kitzbühel zum Thema "Regionalität und Direktvermarktung".Hotelgäste sowie Interessierte aus der Region zeigten sich von dem abwechslungsreichen Programm begeister.