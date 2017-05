Tirolerin ist Staatsmeisterin in der Küche

03.05.2017, 14:44 Uhr

Mit dreimal Gold, fünfmal Silber, einmal Bronze und dem Titel der Staatsmeisterin der Köche im Gepäck kehrte Tirols Tourismusnachwuchs von den Staatsmeisterschaften in Obertrum nach Hause.

TIROL/KITZBÜHEL (red.). Die Staatsmeisterschaft der Lehrlinge in Tourismusberufen fand in Obertrum bei Salzburg statt.Franziska Kullmann konnte ihr Glück kaum fassen. Die 20-Jährige, die ihre Lehre als Gastronomiefachfrau im Hotel Engel in Grän absolviert, konnte den Titel "Staatsmeister Koch/Köchin" für Tirol verteidigen.Die Restaurantfachfrau Veronika Dinfelder (A-Rosa Kitzbühel) freuten sich über Silber in der Kategorie Restaurantfachleute.